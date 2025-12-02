ULTIME NOTIZIE 02 DICEMBRE 2025

Putin: se l'Europa desidera la guerra, noi siamo pronti fin da ora

Roma, 2 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è "pronta" alla guerra se l'Europa la vorrà, accusando l'Ue di cercare di ostacolare un accordo sul conflitto in Ucraina.

"Non abbiamo intenzione di entrare in guerra con l'Europa, ma se l'Europa improvvisamente lo volesse e iniziassese, noi siamo pronti fin da ora", ha dichiarato Putin prima dei colloqui con l'inviato statunitense Steve Witkoff e il genero del presidente Donald Trump, Jared Kushner arrivati a Mosca. "Non ci possono essere dubbi al riguardo" ha ribadito il presidente russo.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi