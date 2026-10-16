Putin: Russia risponderà ad attacchi su raffinerie e impianti

Mosca, 16 ott. (askanews) - La Russia risponderà agli attacchi dell'Ucraina contro le raffinerie di petrolio, le infrastrutture logistiche e gli impianti energetici: lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, intervenuto al forum di "Business Russia".

"Ieri hanno tentato di colpire alcune raffinerie e oggi hanno preso di mira altri siti. Nulla di particolarmente rilevante, eppure continuano. Lo stesso vale per le piattaforme di e-commerce: hanno fatto il primo passo, noi abbiamo iniziato a rispondere e ora si lamentano per quanto riguarda il settore energetico, che include installazioni militari, centri dati e così via. Sono stati loro a iniziare; non avrebbero dovuto farlo fin da principio", ha proseguito Putin .

Kiev "sta chiedendo ai suoi sostenitori di esercitare pressioni sulla Russia affinché cessi gli attacchi di ritorsione, scatenati proprio dalle iniziative intraprese dall'Ucraina stessa", ha concluso.