ULTIME NOTIZIE 02 OTTOBRE 2026

Putin: possibile trilaterale con Xi Jinping e Trump ad Apec

Mosca, 2 ott. (askanews) - "Per quanto riguarda un possibile incontro a tre durante il vertice dell'APEC, anche questo potrebbe essere possibile. Ho già detto che dipenderà in gran parte dalla Cina, in qualità di paese ospitante dell'evento. Ma incontrarsi, scambiarsi opinioni e chiarire le posizioni è sempre utile". Così il presidente russo Vladimir Putin, dal forum di Valdai a Mosca, ha confermato la sua disponibilità a incontrare il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump al prossimo summit Apec che si terrà a Shenzhen, la megalopoli cinese appena a nord di Hong Kong, tra il 17 e il 19 novembre.

"La cosa più importante - ha aggiunto - è individuare i temi su cui potrebbe basarsi questo possibile vertice trilaterale. L'essenziale è definire l'oggetto di questo processo negoziale. Ma in larga misura, ovviamente, ciò dipenderà dai padroni di casa dell'evento, in questo caso dal presidente Xi Jinping".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi