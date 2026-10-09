Putin, Pezeshkian e altri leader al summit CSI in Turkmenistan

Roma, 9 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian e i capi di Stato della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) posano per la foto di gruppo prima della riunione dei leader della CSI in Turkmenistan.

I leader di due delle nazioni più colpite dalle sanzioni a livello mondiale si sono incontrati al loro arrivo in Turkmenistan per il vertice CSI, che prende il via venerdì nella località di Avaza, sul Mar Caspio. "Siamo pronti a fare tutto ciò che è in nostro potere per contribuire alla risoluzione di questa situazione", ha dichiarato Putin giovedì. Secondo le agenzie di stampa russe, il presidente ha sottolineato che l'Iran ha compiuto "sforzi concreti per porre fine alla guerra" dall'inizio degli attacchi israelo-americani del 28 febbraio scorso.