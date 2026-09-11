Putin: oltre 30mila sanzioni contro la Russia

Milano, 11 set. (askanews) - Più di 30mila sanzioni imposte alla Russia, "quasi il doppio" di quelle applicate a tutti gli altri Paesi del mondo messi insieme. È il dato rivendicato da Vladimir Putin intervenendo in India al forum economico dei Brics, alla vigilia della giornata principale del vertice.
Il presidente russo ha poi sottolineato il crescente peso economico del gruppo: secondo Putin, i Paesi Brics rappresentano ormai oltre il 40% del Pil globale, mentre il contributo del G7 si ferma al 29%.
Un confronto con cui il leader del Cremlino ha rilanciato il ruolo dei Brics negli equilibri economici internazionali.