Putin: ogni accordo su Ucraina non deve compromettere sicurezza Russia

Pechino, 2 set. (askanews) - Vladimir Putin, in visita a Pechino, ha affermato che spetta all'Ucraina decidere come garantire la propria sicurezza, ma ha ribadito che ogni soluzione non deve avvenire a scapito della sicurezza della Russia e che l'adesione dell'Ucraina alla Nato è per Mosca "inaccettabile", mentre non si è mai opposta all'ingresso ucraino nell'Ue.

"Naturalmente, spetta all'Ucraina decidere come garantire la propria sicurezza. Ma questa sicurezza... non può essere garantita a scapito della sicurezza di altri paesi, in particolare a scapito della Federazione Russa", ha dichiarato il presidente russo durante un incontro con il primo ministro slovacco Robert Fico.

Il leader russo è a Pechino per partecipare alla Parata della Vittoria.