ULTIME NOTIZIE 24 FEBBRAIO 2026

Putin mobilita i servizi segreti: "Interferenze straniere sul voto"

Mosca, 24 feb. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato i vertici del Servizio federale di sicurezza (FSB) di bloccare qualsiasi interferenza straniera nelle elezioni legislative in programma a settembre. Intervenendo alla riunione del collegio dell'FSB a Mosca, ha chiesto anche di rafforzare la protezione delle infrastrutture energetiche e dei funzionari pubblici e ha denunciato un aumento di attacchi attribuiti all'Ucraina.

"Occorre prestare particolare attenzione alla sicurezza complessiva delle prossime elezioni alla Duma di Stato e degli altri organi di potere - ha detto Putin - È essenziale che si svolgano nel pieno rispetto della legge, riflettendo la volontà sovrana del popolo russo, e che venga stroncata qualsiasi interferenza straniera nella campagna elettorale. Neutralizzare tali minacce è compito del vostro servizio, dell'FSB".

"Lo scorso anno - ha aggiunto il presidente russo - il numero dei reati terroristici è aumentato e la maggior parte di essi è stata opera senza dubbio dei servizi speciali ucraini e dei loro referenti stranieri. Allo stesso tempo è cresciuto in modo significativo il numero di attacchi contro infrastrutture russe, strutture sociali e amministrative e edifici residenziali con missili e diversi tipi di droni. È necessario - ha concluso - attuare misure aggiuntive, incluso il rafforzamento della protezione antiterrorismo delle infrastrutture energetiche e dei trasporti, dei luoghi di grande affluenza, garantendo la massima difesa delle strutture critiche e, se necessario, dotandole di ulteriori mezzi di protezione".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi