Putin: l'Ucraina è "armata e supportata dall'intero blocco Nato"

Roma, 9 mag. (askanews) - Nel discorso pronunciato in occasione dell'81esimo anniversario del Giorno della Vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i suoi soldati in Ucraina stanno combattendo contro una "forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO" e che la causa dell'esercito russo è "giusta", rivolgendosi ai presenti in Piazza Rossa.

"La grande impresa della generazione dei vincitori ispira i soldati che oggi portano avanti gli obiettivi dell'operazione militare speciale - ha dichiarato Putin nel suo discorso, riferendosi alla guerra in Ucraina - Essi si trovano ad affrontare una forza aggressiva armata e supportata dall'intero blocco NATO. E nonostante ciò, i nostri eroi vanno avanti."

"Credo fermamente che la nostra causa sia giusta. Siamo uniti. La vittoria è sempre stata e sempre sarà nostra. Gloria al popolo vittorioso, Gloria ai veterani, Gloria alle Forze Armate russe, Buona festa, Buon Giorno della Vittoria, Evviva", ha aggiunto.