Putin dopo i risultati elezioni: i russi non si sono fatti intimidire

Mosca, 23 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha commentato i risultati delle elezioni parlamentari in Russia per la prima volta, durante un videocollegamento con i membri del governo.

"Desidero ringraziare i cittadini russi per la loro attiva partecipazione a questa campagna elettorale", ha detto, "sono stati compiuti tentativi per ostacolarci e turbare lo svolgimento di queste elezioni, come dimostrano gli incessanti sforzi dell'avversario per sfondare le difese aeree di Mosca e di altre regioni. Ma le code davanti ai seggi elettorali dimostrano che è impossibile intimidire la Russia".

L'accenno alla guerra in Ucraina è il cuore della lettura che il Cremlino vuole dare al voto. Le elezioni si sono svolte sotto stretto controllo e senza nessuna reale competizione politica e si sono concluse con la scontata e schiacciante vittoria del partito di Putin "Russia Unita". Ora Mosca usa questi voti, che si tradurranno in 355 seggi su 450 alla Duma (il parlamento russo), per dimostrare l'appoggio della popolazione non solo a Putin ma in generale alla guerra in Ucraina, in corso dal 2022.

L'unico partito di opposizione rimasto a chiedere la fine della guerra, Yabloko, è stato escluso dalla competizione elettorale.