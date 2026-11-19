Roma, 19 nov. (askanews) - "I nostri paesi hanno molti interessi comuni nella risoluzione dei conflitti regionali, incluso, naturalmente, il conflitto in Ucraina", ha detto il presidente russo Vladimir Putin, durante l'incontro trilaterale con il presidente statunitense Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping a Shenzhen, al vertice Apec, osservando di aver discusso la questione durante gli incontri separati con i due leader.

"I nostri tre Paesi - ha aggiunto - sono i vincitori della Seconda guerra mondiale", abbiamo "la responsabilità congiunta nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale".

La guerra in Ucraina è stata al centro delle discussioni, insieme ad altri temi come il disarmo nucleare, l'energia, i rapporti commerciali. Lo stesso Trump, nelle dichiarazioni rilasciate a inizio vertice, ha sottolineato: "Penso che qualcosa si stia muovendo. Credo che Putin, e spero anche l'altra parte, riferendosi al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, desideri vedere la fine della guerra in Ucraina". Per poi aggiungere, rivolgendosi a Xi Jinping e Vladimir Putin: "Nessuna pace è mai stata costruita rifiutando le opportunità di dialogo".

I tre, nel trilaterale di circa un'ora e trenta, hanno parlato anche di nucleare e sottolineato la necessità di confronto tra le principali potenze dotate di armi nucleari. E il presidente cinese ha detto:

"Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta. Bisogna fare di tutto per evitarla". Il leader cinese ha inoltre definito le armi nucleari una "spada di Damocle" che pende sull'umanità, invocandone la messa al bando totale e la distruzione.