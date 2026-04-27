Putin ad Araghchi: Mosca conferma i rapporti strategici con l'Iran

San Pietroburgo, 27 apr. (askanews) - Vladimir Putin ha ricevuto a San Pietroburgo il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e ha ribadito la volontà di Mosca di proseguire i rapporti strategici con Teheran. Nel corso dell'incontro, il presidente russo ha anche elogiato il popolo iraniano per il modo in cui, a suo dire, sta difendendo indipendenza e sovranità.

"Vediamo con quanto coraggio e in modo eroico il popolo iraniano stia lottando per la propria indipendenza, per la propria sovranità", ha detto il presidente Russo. E rivolto ad Araghchi: "La scorsa settimana ho ricevuto un messaggio dalla Guida suprema dell'Iran. Vorrei chiederle di trasmettergli la mia sincera gratitudine per questo e di confermare che la Russia, come l'Iran, intende continuare le nostre relazioni strategiche".