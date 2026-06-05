ULTIME NOTIZIE 05 GIUGNO 2026

Putin a Zelensky: non ha senso incontro. La risposta: sceglie guerra

Roma, 5 giu. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di non vedere "alcun motivo" per incontrare la controparte ucraina Volodymyr Zelenskyj finché non sarà pronto per un accordo di pace, respingendo l'appello del leader ucraino per un incontro faccia a faccia.

"Non vedo alcun motivo per un incontro.... Questo è tutto. abbiamo bisogno di accordi", ha detto Putin al forum economico di San Pietroburgo, un giorno dopo che Zelensky aveva pubblicato un comunicato che invitava a un incontro che faceva ben sperare sulla fine della lunga occupazione russa.

"Purtroppo la parte russa sceglie ancora una volta la guerra - tutti hanno sentito la risposta di oggi. Una risposta debole. Lui (intendendo Vladimir Putin) semplicemente non vuole porre fine alla guerra", ha dichiarato in un videomessaggio il presidente ucraino. "Ringrazio tutti coloro che stanno con l'Ucraina, che vogliono una pace reale", ha concluso Zelensky.

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