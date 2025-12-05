ULTIME NOTIZIE 05 DICEMBRE 2025

Putin a New Delhi: "Pronti a forniture di petrolio senza interruzioni"

New Delhi, 5 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo ministro indiano Narendra Modi a New Delhi, in un vertice centrato su energia, commercio e rapporti bilaterali. L'India, grande importatrice di petrolio russo, è sotto forte pressione da parte degli Stati Uniti per ridurre gli acquisti di greggio da Mosca.

Durante la conferenza stampa congiunta, Putin ha ribadito l'impegno della Russia a sostenere il fabbisogno energetico indiano: "La Russia è un fornitore affidabile di risorse energetiche e di tutto ciò che serve allo sviluppo del settore energetico indiano. Siamo pronti a continuare spedizioni di carburante senza interruzioni per la rapida crescita dell'economia indiana".

Putin ha poi affrontato il tema del conflitto in Ucraina: "Abbiamo avuto l'opportunità di discutere gli sviluppi sul fronte ucraino e le iniziative che stiamo portando avanti con altri partner, inclusi gli Stati Uniti, per una possibile soluzione pacifica della crisi."

Modi ha definito prioritaria la cooperazione economica e ha annunciato un programma condiviso fino al 2030: "Portare la cooperazione economica a nuovi livelli è una priorità comune. Abbiamo concordato un programma fino al 2030 che renderà scambi e investimenti più diversificati, equilibrati e sostenibili, aprendo nuove dimensioni di collaborazione."

Sul capitolo energetico, Modi ha sottolineato il ruolo storico del partenariato con Mosca:"La sicurezza energetica resta un pilastro solido e significativo del partenariato India-Russia. La nostra cooperazione nel nucleare civile è fondamentale e continueremo a sostenerla."

Il vertice si conclude mentre l'India cerca un equilibrio tra la dipendenza dalle forniture energetiche russe e le pressioni statunitensi, in un contesto internazionale segnato dalle tensioni sul commercio e sulla sicurezza.

