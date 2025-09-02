ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2025

Putin a Fico: apprezziamo la posizione indipendente della Slovacchia

Pechino, 2 set. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il primo ministro slovacco Robert Fico in Cina, a Pechino, dove entrambi presenzieranno alla Parata della Vittoria organizzata dalla Cina e ha elogiato la posizione "indipendente" della Slovacchia nelle relazioni internazionali.

"Apprezziamo molto la politica estera indipendente che lei e il suo team, il suo governo, state perseguendo", ha detto il leader russo rivolgendosi a Fico, unico leader dell'Ue a partecipare alle commemorazioni a Pechino.

