ULTIME NOTIZIE 12 SETTEMBRE 2025

Pupo festeggia 70 anni e 50 di carriera con un tour mondiale

Ponticino, 12 set. (askanews) - Enzo Ghinazzi, per tutti semplicemente Pupo, compie 70 anni. Un traguardo che si intreccia con un'altra ricorrenza i suoi 50 anni di carriera su cui il popolare cantante ironizza così.

"Ho cominciato a 20 anni, i conti sono facili insomma, il primo disco si chiamava Ti Scriverò, ero considerato a scadenza anche in chi credeva in me, fin dal inizio nel 75, 50 anni fa, ero considerato come uno yogurt in pratica. Sai scaduto al massimo dopo 5-6 anni. E questa è la grande sorpresa, che questo yogurt ancora si è mantenuto. La sorpresa per me è una scommessa vinta".

Amato e conosciuto in Italia e nel mondo è stato capace di parlare a intere generazioni con autenticità e passione. Da ottobre partirà il tour mondiale "Pupo 50 storia di un equilibrista".

"Parte un tour mondiale che toccherà tre quarti di mondo e partiamo in pratica dall'Italia per poi andare in Russia, diciamo situazione politica permettendo, ma io sono un artista e non faccio politica quindi il 4 ottobre cercherò di cantare a Mosca per poi andare dopo a Toronto, a Montreal, a New York e poi di nuovo in Kazakhstan e poi in Australia e poi fino a arrivare il 27 di maggio a Firenze, al Teatro Verdi, dove tutto è cominciato negli anni 70. Quindi è proprio un coming back pazzesco".

Pupo ha festeggiato il compleanno a Ponticino, all'ex Hotel Country, luogo simbolico e cruciale della sua storia:

"È un luogo che io avevo perso per affari sbagliati, per gioco d'azzardo, per le mie debolezze e che poi la vita mi ha dato l'opportunità, come tante altre cose che avevo perso, di recuperare, di riprenderle, ma non tanto per l'avidità di avere un capitale o qualcosa, ci sono dei principi che vanno oltre. Non ci guadagnerò niente in questo luogo, ma questo è il luogo dove mio padre ha lavorato..., scusate l'emozione. È il luogo della ripartenza che dimostra che tutti noi possiamo rialzarci.

SPETTACOLO
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi