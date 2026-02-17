Pupazzi giganti e folla sfilano al Carnevale di Olinda, in Brasile

Milano, 17 feb. (askanews) - Una folla di brasiliani sfila per il Carnevale di Olinda, città costiera nord-orientale nello stato di Pernambuco, nota per il suo storico gruppo musicale "Pitombeira dos Quatro Cantos" e per la sfilata di "bonecos", pupazzi giganti.

Quest'anno, i pupazzi raffigurano le star del film "L'Agente Segreto" di Kleber Mendonca Filho, che ha incorporato elementi della cultura di Olinda nel suo film.

È il primo film brasiliano a vincere due premi nella stessa cerimonia dei Golden Globe. Il film brasiliano ha ricevuto i premi per il Miglior Film Straniero e il Miglior Attore, per l'interpretazione di Wagner Moura.