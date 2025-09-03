Puglia, Vendola a Decaro: non c'entra generosità ma autonomia partiti

Reggio Emilia, 3 set. (askanews) - "Non c'entra niente la generosità, c'entra l'autonomia dei partiti, c'entra il primato della politica". Con questa motivazione Nichi Vendola, respinge la richiesta di Antonio Decaro di fare un "gesto di generosità" per la Puglia, e di ritirare la propria candidatura alla presidenza della Regione come ha fatto Michele Emiliano.

"Io sono il presidente di Sinistra Italiana, che è un altro partito e rispondo alla mia comunità politica", ha detto Vendola a margine di una iniziativa alla Festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia. "Se la mia comunità politica mi ha chiesto di impegnarmi nelle forme in cui me lo ha chiesto o me lo chiederà, io sono a disposizione".

Sul passo indietro di Emiliano, Vendola minimizza: "Credo che riguardi le dinamiche interne di un altro partito, il Partito Democratico. Mi pare che se il Pd esce unito da questa prova comprensibile, perché non è facile per nessuno, diciamo che è il cambio di stagione". Nonostante le 'distanze', l'ex governatore conferma il sostegno al candidato dem: "Decaro ha l'energia, l'età, l'esperienza per fare bene per la Puglia. Credo di essere stato tra i primi a indicarlo sia per sindaco di Bari che per presidente della Regione". E poi la conclusione con l'invito a collaborare: "Tutto quello che può portare al rilancio della coalizione di centrosinistra è benvenuto".