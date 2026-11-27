Pisa, 27 nov. (askanews) - Oltre 9 mila cittadini coinvolti in cinque anni in screening, telemedicina, educazione sanitaria e percorsi di assistenza tra Garfagnana, Media Valle e Alta Versilia. Sono i numeri di "Proximity Care", progetto interdisciplinare della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa - che ha impegnato circa cento ricercatori - cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per riorganizzare i servizi sociosanitari nelle aree interne più lontane dai grandi ospedali, riducendo il divario rispetto ai centri urbani.

"Credo sia un progetto estremamente interessante, anche perché propone una visione nuova del rapporto tra sistema sociosanitario e aree interne. È evidente che l'evoluzione della medicina ci chiede di concentrare l'alta specialità dove vi sono competenze, casistiche e tecnologie adeguate, ma allo stesso tempo pone l'interrogativo di come garantire condizioni di salute eque anche nelle aree interne" ha dichiarato Stefania Saccardi, Presidente del Consiglio regionale della Toscana.

I risultati dell'iniziativa sono stati presentati in un convegno alla Scuola Sant'Anna, con focus su giovani e partecipazione, prevenzione - attraverso multi-screening oncologici su unità mobile e presa in carico proattiva dei pazienti diabetici - e integrazione tra innovazione tecnologica e organizzativa.

"I risultati sono moltissimi e guardano direttamente agli esiti di salute della popolazione: dall'aumento dell'adesione allo screening oncologico al miglioramento delle condizioni dei pazienti diabetici. Credo che l'elemento di forza di questo progetto risieda nell'aver considerato queste aree interne come capofila e apripista della sperimentazione dell'innovazione, sia tecnologica sia organizzativa" ha aggiunto Sabina Nuti, professoressa della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e coordinatrice di Proximity Care.

Al progetto partecipano anche Regione Toscana, Asl Toscana Nord Ovest, Fondazione Monasterio, i Comuni coinvolti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ed enti del Terzo settore.