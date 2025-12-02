Prove di soccorso sulla pista di ghiaccio per Milano-Cortina

Milano, 2 dic. (askanews) - Prove di soccorso sulla pista di ghiaccio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Sulla pista 02ice Milano di Piazza Città di Lombardia, medici, infermieri e soccorritori dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) - al termine dei lavori della prima giornata del Congresso nazionale Siems - hanno realizzato una simulazione di intervento di primo soccorso in caso di infortunio durante una competizione sportiva. L'iniziativa ha permesso al pubblico di osservare da vicino l'organizzazione e le procedure di emergenza sanitaria per le quali il personale medico e infermieristico di AREU è impegnato in un percorso di formazione specifica in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prima simulazione ha riguardato un infortunio causato da un impatto violento durante una partita di hockey su ghiaccio. Nella seconda esercitazione, invece, sono state messe in scena le procedure da adottare in caso di arresto cardiaco dell'atleta. L'iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di preparazione sanitaria per assicurare standard di eccellenza nella gestione delle emergenze durante i grandi eventi sportivi internazionali. "Oggi abbiamo simulato due delle principali modalità di intervento che potremo frontaggieare con le sdiscipline olimpiche", ha spiegato la dottoressa Maria Teresa Spina.