ULTIME NOTIZIE 12 NOVEMBRE 2025

Prove dell'organo della Cattedrale di Praga che torna a suonare

Praga, 12 nov. (askanews) - La Cattedrale di San Vito di Praga, il fiore all'occhiello delle cartoline della capitale ceca, riceverà un nuovo organo tanto atteso, degno del suo splendore gotico, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo anno. Realizzato dall'officina spagnola del costruttore di organi tedesco Gerhard Grenzing, è attualmente in fase di accordatura per essere pronto per un grande concerto di inaugurazione previsto per il 2026. Composto da oltre 6.000 canne di dimensioni comprese tra diversi millimetri e 11 metri, l'organo è stato prima assemblato in Spagna, poi smontato e trasportato a Praga su camion. "La cattedrale aspetta un nuovo grande organo da quasi 100 anni", afferma l'esperto Stepan Svoboda.

