Protocollo di intesa tra MIM e National Italian American Foundation

Roma, 12 ott. (askanews) - "È un protocollo per noi particolarmente significativo, perché significa ricordare il coraggio, la laboriosità, la resilienza dei milioni di nostri connazionali che hanno lasciato il nostro Paese, hanno costruito una grande nazione, hanno contribuito a far crescere una grande democrazia e oggi nel giorno della scoperta dell'America, 12 ottobre 1492, noi celebriamo anche un grande italiano, Cristoforo Colombo, celebriamo i valori occidentali e celebriamo l'amicizia fra i nostri popoli e le nostre emozioni". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che con il presidente della National Italian American Foundation (NIAF), Robert Allegrini, ha sottoscritto al MIM un Protocollo d'intesa per promuovere la conoscenza dell'emigrazione italiana nelle scuole, valorizzando le buone pratiche educative italiane e la creatività del Made in Italy.

"Gli emigrati italiani hanno rappresentato per tanti anni, per tanti decenni, per tanto tempo un legame straordinario ed oggi fra l'altro non possiamo dimenticare che anche grazie a loro, e anche grazie agli Stati Uniti, l'Europa e l'Italia sono nazioni libere", ha concluso Valditara.

Con il protocollo il Ministero si impegna a prevedere nel curricolo delle Scuole secondarie di secondo grado la conoscenza della coraggiosa e resiliente storia dell'emigrazione italiana nelle Americhe a partire dal 1880 e, per le Scuole del primo ciclo, a realizzare specifici approfondimenti curricolari ed extracurricolari. Inoltre, forum, webinar, seminari, incontri, convegni e attività educative contribuiranno alla valorizzazione della lingua italiana, del patrimonio culturale e delle eccellenze italiane. La NIAF promuoverà lo scambio di buone pratiche educative sui valori della cultura italiana e la diffusione della lingua, dell'istruzione e della creatività del Made in Italy, anche presso la Scuola d'Italia a New York. L'intesa, della durata di tre anni, prevede anche l'istituzione di un Comitato paritetico incaricato di promuovere e monitorare le iniziative previste.