Proteste Tir, Nordio: molto probabile che mafia sfrutti le proteste

Roma, 22 ott. (askanews) - Nella protesta degli autostrasportatori "c'è una forte probabilità di strumentalizzazione e di infiltrazioni criminali". A dirlo è il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che - ospite a Start su Sky TG24 - ha precisato: "Non ho mai pensato che, come sostiene qualcuno, certe regioni siano governate dalla criminalità organizzata, ma che le mafie ci siano e possano infiltrarsi in una situazione di questo tipo mi pare altamente probabile".

Il Guardasigilli ha poi parlato del nuovo decreto sicurezza, nel quale "non ci sono minimamente interventi che limitino la libertà di manifestare" e anzi, il testo "che è molto complesso, tipicizza molte le condotte punibili, quindi in un certo senso garantisce di più quelli che invece manifestano in modo pacifico.

La manifestazione pacifica, per quanto possa essere vivace - e deve esserlo in democrazia perché il dissenso è il sale della democrazia -, certo non può trasferirsi in comportamenti come quelli di devastazione e saccheggio che abbiamo visto".

E sempre in merito agli scontri di Milano e al coinvolgimento di ragazzi molto giovani ha aggiunto: "Non è all'ordine del giorno abbassare ulteriormente l'età per l'imputabilità, non sarebbe blasfemo pensare di abbassarla ma ad oggi non abbiamo intenzione di farlo".