ULTIME NOTIZIE 24 OTTOBRE 2026

Proteste, Sophie Chiarello: "Violenza è tetto di immigrati in classe"

Roma, 24 ott. (askanews) - "Non è violenza quando abbiamo un tetto di tot italiani figli di stranieri nelle classi? Per me è violenza. Non è violenza associare sempre la parola immigrazione alla sicurezza? Io penso che lo sia. Non è violenza quello a cui assistiamo sui nostri schermi da anni della polizia di Trump, ai decreti sicurezza? Non è violenza questa? E quindi la risposta è violenza, secondo me. Non dico che è giusto, dico che fanno bene a protestare, purtroppo non dovrebbero esserci queste derive, poi la maggior parte delle volte mettiamo il fuoco sulle derive e non ci concentriamo sul resto": lo ha affermato ad askanews la regista italo-francese Sophie Chiarello, che venerdì al cinema Adriano di Roma ha presentato ad Alice nella Città, fuori concorso nella sezione Panorama Italia, il suo nuovo documentario "Parla con Me".

"Qual è la proposta che la società civile, la politica fa a questi ragazzi, che crescono ai margini, che non hanno le stesse opportunità di chi vive o appartiene a un contesto più favorevole. Qual è la proposta che noi facciamo? Questa è la proposta, ma non è sistemica", ha aggiunto la regista vincitrice del David di Donatello per "Il Cerchio", in riferimento al suo nuovo documentario "Parla con me" che racconta quindici adolescenti della periferia di Lecce.

"Ripeto: mi sembra giusto che esista la possibilità di impedire le derive violente ma a monte di tutto questo bisogna farsi altre domande", ha concluso Chiarello.

"Parla con me" è scritto e diretto da Sophie Chiarello e prodotto da Matteo Chiarello per l'Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo" di Lecce, con Eutopia alla produzione esecutiva. Il documentario è stato realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, con il finanziamento del Ministero della Cultura e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

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