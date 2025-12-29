ULTIME NOTIZIE 29 DICEMBRE 2025

Proteste in Somalia dopo riconoscimento Somaliland da parte Israele

Mogadiscio, 29 dic. (askanews) - Centinaia di persone sono scese in piazza a Mogadiscio, la capitale della Somalia, per protestare contro il riconoscimento da parte di Israele dell'autoproclamata Repubblica del Somaliland. Tra bandiere e cartelli, i manifestanti hanno condannato la decisione, ritenuta un attacco alla sovranità e all'integrità territoriale della Somalia.

Già domenica il ministro degli Esteri somalo, Abdisalam Abdi Ali, ha dichiarato in conferenza stampa che il governo federale di Mogadiscio ha chiesto a Israele di "annullare con urgenza la propria decisione illegale di riconoscere il Somaliland, per preservare la stabilità regionale e globale".

Il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud, da parte sua ha dichiarato in parlamento che la decisione di Israele di riconoscere la regione del Somaliland "equivale a una palese aggressione contro la sovranità, l'indipendenza, l'integrità territoriale e l'unità del popolo della Repubblica di Somalia".

ESTERI
