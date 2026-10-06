ULTIME NOTIZIE 06 OTTOBRE 2026

Proteste degli studenti anche in Belgio, manifestazioni a Liegi

Liegi, 6 ott. (askanews) - Dopo la Francia, la protesta degli studenti è arrivata anche in Belgio.

I ragazzi delle superiori sono scesi in piazza a Liegi contro le riforme attuate all'inizio dell'anno scolastico dal governo e i tagli previsti per il sistema scolastico. Tra le misure contestate, gli orari di lavoro aggiuntivi per gli insegnanti e le tariffe più elevate per accedere all'università.

Sono stati incendiati cassonetti e ci sono stati alcuni disordini. I manifestanti hanno sfilato con cartelli con scritto "Nessuno mette la scuola in un angolo" e "Nessuna decisione su di noi, senza di noi". Per le strade la polizia schierata in assetto antisommossa. Contestazioni ci sono state anche in altre città del Paese.

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