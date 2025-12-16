ULTIME NOTIZIE 16 DICEMBRE 2025

Proteste degli agricoltori in Francia, blocchi e trattori

Roma, 16 dic. (askanews) - Riesplode in Francia la protesta dei trattori con manifestazioni in diverse città. Da Bordeaux a Tolosa, da Massingy a Parigi, gli agricoltori stanno bloccando le strade principali contro la gestione da parte del governo dell'epidemia di dermatite nodulare contagiosa e il conseguente abbattimento del bestiame in tutta la Francia Sud-occidentale.

L'abbattimento arriva in concomitanza con un imminente accordo commerciale dell'Ue con il Sudamerica che, secondo gli agricoltori, li esporrà ulteriormente alle importazioni a basso costo ed eroderà i loro mezzi di sussistenza già fragili.

Diversi trattori hanno paralizzato il traffico sull'autostrada N12 vicino a Méré, alla periferia di Parigi.

Oltre alla questione del bestiame che interessa la Francia, la firma dell'accordo di libero scambio è un tema che sta agitando tutta l'Europa. Per il 18 dicembre è stata organizzata una grande manifestazione a Bruxelles, che porterà in piazza 10mila produttori e centinaia di trattori in arrivo da ogni parte del continente. La mobilitazione, sostenuta da oltre 40 organizzazioni agricole, a cui parteciperà anche Cia-Agricoltori Italiani, vedrà sfilare i mezzi lungo le strade della capitale europea fino a Place du Luxembourg, davanti alla sede del Parlamento Ue.

Tra gli obiettivi della protesta, oltre ai tagli al settore, "la denuncia degli accordi commerciali che alimentano concorrenza sleale e la richiesta di una semplificazione che liberi le imprese da burocrazia e vincoli inutili", sostengono gli organizzatori.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi