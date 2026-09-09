Proteste contro il resort legato alla famiglia Trump, scontri a Tirana

Tirana, 9 set. (askanews) - Scontri tra polizia e manifestanti ieri davanti al Parlamento albanese, a Tirana, nel giorno del rientro dei deputati dopo la pausa estiva. I dimostranti hanno lanciato uova, pomodori e bottiglie contro le auto dei parlamentari, protette da un cordone di agenti in tenuta antisommossa.

La protesta, arrivata al centoduesimo giorno, contesta la costruzione di un grande albergo di lusso in una riserva naturale costiera. Il progetto è legato a Ivanka Trump e al marito Jared Kushner.

Alcuni manifestanti hanno tentato di superare i cordoni della polizia. Le autorità non hanno comunicato il numero dei fermati; secondo gli organizzatori sarebbero una ventina.

Scienziati e ambientalisti denunciano danni alla costa e la distruzione di siti di nidificazione di uccelli e tartarughe marine. I manifestanti chiedono anche di cancellare la legge sulle aree protette, che ritengono scritta per favorire l'investitore.