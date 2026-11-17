Dacca, 17 nov. (askanews) - La polizia ha sparato gas lacrimogeni e granate stordenti mentre migliaia di lavoratori del settore dell'abbigliamento sono scesi in piazza in Bangladesh, per chiedere un aumento dei salari. Nelle immagini Afp le proteste ad Ashulia, tra i poli industriali vicino alla capitale Dacca, dove i manifestanti hanno replicato con lancio di mattoni, bruciando tronchi e utilizzando blocchi di cemento per bloccare le strade.

I manifestanti - scrive Afp - si sono radunati nel polo industriale di Gazipur, alla periferia di Dacca, per poi dare fuoco ad alcuni veicoli e bloccare l'autostrada Dacca-Mymensingh.