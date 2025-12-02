ULTIME NOTIZIE 02 DICEMBRE 2025

Proteste a Sofia, decine di migliaia in piazza contro il governo

Milano, 2 dic. (askanews) - Decine di migliaia di persone hanno riempito il centro di Sofia per contestare il governo bulgaro e il progetto di bilancio 2026, accusato di non affrontare il nodo della corruzione in vista dell'ingresso del Paese nell'euro, il primo gennaio. Una mobilitazione che la capitale non vedeva da anni: studenti, lavoratori, famiglie e un unico slogan che attraversa la piazza, "dimissioni".

Il corteo ha raggiunto il Parlamento, dove la tensione è salita. La gendarmeria ha cercato di contenere i manifestanti, mentre alcuni gruppi con il volto coperto hanno dato alle fiamme cassonetti e lanciato oggetti contro la polizia. Attaccate anche le sedi di due partiti della coalizione di governo. La risposta è arrivata con lacrimogeni e diversi fermi.

Fra i manifestanti c'è chi parla di un punto di svolta.

"Se dobbiamo essere onesti - dice un manifestante - il cambiamento deve partire da noi. Non sono solo loro i responsabili: sono lo specchio di quello che siamo. Il fatto che oggi così tante persone siano scese in piazza è un ottimo inizio. Spero che continui e che restiamo vigili, perché in Occidente le cose funzionano così: non vivono meglio perché qualcuno ha regalato loro qualcosa, ma perché difendono ogni giorno la propria libertà. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte."

A spingere la mobilitazione è soprattutto la generazione più giovane, che chiede un paese europeo e liberato dalla corruzione.

"Tutti noi che siamo qui siamo studenti e vogliamo davvero vivere in un Paese europeo - spiega una studentessa - non in un Paese segnato da corruzione e mafia. E non siamo scesi in piazza solo per il bilancio, ma per far cadere questo governo e avere qualcuno che si occupi davvero di noi, non chi ruba e pensa soltanto ad arricchirsi."

Il corteo, uno dei più partecipati degli ultimi anni, si è svolto in un Paese dove il malcontento è cresciuto dopo anni di scandali, sette elezioni anticipate e una giustizia considerata troppo lenta nella lotta alla corruzione. Il presidente Rumen Radev chiede la fine delle violenze e liquida gli incidenti come 'provocazione della mafia', tornando a invocare le dimissioni del governo.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi