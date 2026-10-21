Protesta tir, Salvini: valutiamo tetto a prezzo diesel ma stop blocchi

Milano, 21 ott. (askanews) - Il governo sta "valutando un tetto al prezzo del diesel" per venire incontro alle richieste degli autotrasportatori, ma "non siamo diponibili a tollerare la criminalità". Lo ha detto il ministro dei Traporti Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Prefettura a Milano.

"Io ho ascoltato ieri tutte le categorie, sia quelle grandi, che i piccoli piccolissimi con un camion: continuerò ad ascoltarli e intanto abbiamo sbloccato 1 miliardo di euro di risorse. Da oggi partono i pagamenti per 2.000 aziende al giorno su 32.000 in totale per quasi mezzo miliardo, quindi soldi veri, veloci. Siamo disponibili a ragionare anche di un tetto al prezzo del gasolio, cosa che c'è in altre realtà. Quello che non siamo disponibili a fare è tollerare la criminalità, quelli che oggi stanno picchiando i loro colleghi, tagliando le gomme dei tir, bloccando le autostrade, minacciando chi sale in camion per fare le consegne. Quelli riguardano l'ordine pubblico - ha detto - io reincontrerò i grandi e i piccoli e i piccolissimi, anche quelli che hanno un solo camion perché li capisco e sono loro vicino: sono loro i primi a chiedermi però di isolare questi dai delinquenti perché se uno picchia un collega, taglia le gomme a un tir, devasta un negozio o blocca abusivamente un porto, un aeroporto o un'autostrada commette un reato e quindi lì è un altro ministro che interviene".

"Già tante associazioni ieri hanno accolto il nostro invito e hanno liberato diverse situazioni in Puglia, in Calabria, in Sicilia - ha affermato Salvini - fra quelli che rimangono bisogna distinguere gli autotrasportatori e i lavoratori da infiltrazioni di altro tipo che in certe realtà hanno altri interessi a comandare e a imporsi quindi io incontro, incontrerò tutti i camionisti che me lo chiederanno in tutta Italia, soprattutto al Sud perché lì è il principale problema. Quando però ci sono atti di criminalità organizzata, quello è un altro discorso".