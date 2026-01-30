ULTIME NOTIZIE 30 GENNAIO 2026

Protesta di CasaPound alla Camera, Marsella: "L'antifascismo è mafia"

Roma, 30 gen. (askanews) - Protesta di CasaPound davanti alla Camera per lo stop all'iniziativa su una proposta di legge sulla Reimigrazione nella sala stampa di Montecitorio.

"L'antifascismo oggi è mafia", ha detto Luca Marsella, dell'organizzazione di estrema destra CasaPound, definendo "una pagliacciata" l'occupazione da parte di parlamentari delle opposizioni (Pd, M5S, +Europa, Avs e Azione) della sala stampa, con la Costituzione in mano e cantando "Bella Ciao". Tutte le conferenze sono state in seguito annullate per motivi di ordine pubblico.

Mentre andava in scena la protesta di CasaPound, il deputato di +Europa Riccardo Magi li ha interrotti urlando "Viva Giacomo Matteotti" ed esponendo un cartello con scritto "La storia vi osserva".

