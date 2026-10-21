ULTIME NOTIZIE 21 OTTOBRE 2026

Protesta dei tir, Tajani: trattative in corso, da governo 480 milioni

Roma, 21 ott. (askanews) - "Il governo ha già riunito ieri i rappresentanti del settore dell'autotrasporto, è quello il nodo fondamentale, e c'è una trattativa in corso. Il governo ha messo a disposizione 480 milioni per affrontare la situazione, per quanto riguarda gli agricoltori il costo del carburante è stato abbassato, è stato fatto tutto ciò che si poteva, ora dipende dal tema dell'autotrasporto perché" da quello dipendono "gli scaffali vuoti, perché non vengono trasportati i prodotti, ci sono dei blocchi e vediamo, soprattutto per il fresco e per i farmaci di prima necessità e salvavita, di accelerare il passaggio dei mezzi".

Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando, a margine del Forum Internazionale sull'Agricoltura organizzato da Coldiretti, riguardo alle proteste degli autotrasportatori che stanno bloccando il Sud Italia.

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