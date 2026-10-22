Protesta dei tir, gli scaffali vuoti nei supermercati in Campania

Milano, 22 ott. (askanews) - Si svuotano gli scaffali dei supermercati nel Sud Italia, dopo settimane di proteste degli autotrasportatori contro il caro carburante che sta mettendo in ginocchio tutto il settore. Queste immagini arrivano dalla zona del Sannio, in Campania, ma la situazione si sta ripetendo in molti Paesi del Sud.

Secondo Federdistribuzione Le consegne "stanno subendo pesanti ripercussioni e, in numerosi casi, le merci sono bloccate nei centri distributivi senza poter raggiungere i punti vendita. Le conseguenze sono particolarmente gravi per i prodotti deperibili, molti dei quali risultano ormai inutilizzabili, con un crescente danno economico e un inaccettabile spreco di beni alimentari".

Mentre proseguono i blocchi, il governo ha annunciato nuovi "interventi a sostegno dell'autotrasporto e ulteriori risorse per il comparto agricolo".