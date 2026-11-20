Roma, 20 nov. (askanews) - Immagini della protesta degli studenti partita davanti all'Università La Sapienza di Roma nel giorno dello sciopero generale del 20 novembre. Lo striscione in testa al corteo recita: "Contro Governo, Guerra e Carovita".

Tra le bandiere di Osa e cori di Bella Ciao, un poster con la scritta "Contro la finanziaria di guerra" e l'immagine del ministro della Difesa Guido Crosetto è stato bruciato. Su un altro poster l'immagine di Maurizio Landini con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la frase "Noi non siamo la Cgil", mentre su un'altra locandina si legge: "Studenti e lavoratori sono stanchi di pagare".

Questo corteo di studenti contro il carovita, il riarmo e il governo si è radunato infatti davanti alla Sapienza, mentre un altro corteo di studenti e studentesse liceali si è ritrovato a Piazzale Ostiense per riunirsi successivamente alla manifestazione della Cgil.

In occasione dello sciopero studentesco internazionale e dello sciopero generale, migliaia di studenti e studentesse sono scesi in piazza in tutta Italia per difendere la scuola pubblica, contrastare il carovita e opporsi alla svolta bellicistica del governo.