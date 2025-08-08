ULTIME NOTIZIE 08 AGOSTO 2025

Protesta con moto e clacson a Beirut: "No al disarmo di Hezbollah"

Beirut, 8 ago. (askanews) - Rombi di moto e clacson: così i sostenitori di Hezbollah hanno manifestato nella periferia Sud di Beirut per protestare contro la decisione del governo libanese di disarmare il gruppo. Il governo ha tenuto giovedì la sua seconda riunione sulla delicata questione del disarmo di Hezbollah, dopo che il movimento sostenuto dall'Iran ha respinto il piano del governo di disarmarlo.

Sotto la pressione degli Stati Uniti e nel timore di un'intensificazione degli attacchi israeliani in Libano, martedì il governo ha incaricato l'esercito di preparare un piano per disarmare il movimento islamista entro la fine dell'anno.

La riunione di giovedì è stata dedicata alla revisione di un memorandum presentato dall'inviato statunitense Tom Barrack, che includeva un calendario per il disarmo.

Secondo il ministro dell'Informazione Paul Morcos, il governo ha approvato l'introduzione del testo statunitense, ma senza discutere scadenze specifiche.

