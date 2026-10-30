ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2026

Protesta a Milano: "Stop guerre e riarmo, non si arriva a fine mese"

Milano, 30 ott. (askanews) - "Oggi protestiamo contro l'economia di guerra e il riarmo, anche l'ultima legge di bilancio dimostra che il governo vuole investire tutto sulle armi ma non ci sono soldi per contrastare il caro-vita, il caro-benzina, per la sanità e per le scuole che cadono a pezzi, siamo qui per dire che non ce la facciamo più, noi vogliamo risposte, siamo qui per dire basta guerre e genocidi".

Così Luca Pistoia, esponente dell'USB Nazionale lavoro privato,

in piazza a Milano alla manifestazione indetta dalla sigla sindacale in concomitanza con lo sciopero generale.

"Sarà una manifestazione assolutamente pacifica ma dura nei contenuti, vogliamo proseguire quello che è successo l'anno scorso, bloccare tutto ma pacificamente, senza alcuna violenza, la violenza la sta subendo il popolo italiano che non arriva a fine mese" ha aggiunto.

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