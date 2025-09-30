Proprietà Intellettuale, il nuovo Master di Lefebvre Giuffrè

Milano, 30 set. (askanews) - Un'opportunità importante per tutti gli operatori del settore. Lefebvre Giuffrè, in collaborazione con lo studio legale Trevisan & Cuonzo e la General Counsel Association, lancia il nuovo Master Proprietà Intellettuale. Dal 16 ottobre al 2 dicembre saranno 8 gli incontri per 32 ore totali dove sarà offerta una formazione avanzata su tutte le complesse sfaccettature della protezione del patrimonio immateriale e dell'innovazione all'interno dell'aziende.

Luca Trevisan, Founding Partner Trevisan & Cuonzo, ha dichiarato: "La proprietà intellettuale tutela il valore aggiunto delle aziende nell'innovazione. La concorrenza non si fa più sul prezzo, ma sulla qualità dell'offerta e dalla possibilità che quest'ultima si differenzi per innovazione o diversità".

Nell'epoca dell'innovazione tecnologica e dell'Intelligenza Artificiale, è fondamentale capire l'importanza strategica della Proprietà Intellettuale. Proprio per questo il Master di Lefebvre Giuffrè è rivolto a tutte le figure coinvolte nel settore.

"Il General Counsel potrà trovare le risposte immediate che gli vengono chieste in azienda, ricercando quelle informazioni utili per dare indirizzo all'attività dell'impresa. Le aziende, infatti, commettono spesso l'errore di disperdere la propria tecnologia, le proprie caratteristiche perché non pensano prima a regolare queste cose. Il General Counsel non gestisce solo il contenzioso con avvocati esterni, ma regola l'attività dell'impresa tenendo a mente le norme giuridiche per proteggere la propria azienda", conclude Luca Trevisan, Founding Partner Trevisan & Cuonzo.

