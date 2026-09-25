ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2026

Propaganda neonazista, 17 indagati tra cui 14 minore

Roma, 25 set. (askanews) - Diciassette persone, di cui 14 minorenni, sono indagate per presunte attività di propaganda suprematista, neonazista e di istigazione all'odio razziale e religioso. I carabinieri del Ros e gli agenti della Digos hanno eseguito decreti di perquisizione nei loro confronti, su delega delle Procure di Roma e di Venezia.

Le operazioni hanno interessato 11 città, dalla Capitale a Bologna, da Milano a Udine, da Palermo a Trento, con il coinvolgimento dei comandi provinciali dei carabinieri e delle Digos territoriali, coordinati dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione.

Avrebbero partecipato a gruppi sui social network nei quali sarebbero stati diffusi contenuti di propaganda razzista, antisemita e neonazista e messaggi di esaltazione di attentatori suprematisti; in alcuni sarebbero stati condivisi contenuti di incitamento all'odio contro gli ebrei e manuali per la fabbricazione di ordigni esplosivi artigianali. Sequestrate armi bianche, oggetti con simbologia nazista, oltre a dispositivi informatici usati per la diffusione dei messaggi di propaganda.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi