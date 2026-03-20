Pronto Diabete: l'importanza della prevenzione nel diabete tipo 2

Milano, 20 mar. (askanews) - Al via la nuova edizione di Pronto Diabete, la campagna nazionale dedicata alla prevenzione delle complicanze cardiorenali del diabete di tipo 2. Dal 4 al 15 maggio saranno attivi 50 centri specialistici in tutta Italia che offriranno consulenze diabetologiche gratuite per aiutare i pazienti a controllare meglio la malattia e prevenirne le conseguenze. In Italia sono quasi quattro milioni le persone che convivono con il diabete di tipo 2 e oltre un milione non sa ancora di averlo. Una patologia cronica che, se non gestita correttamente, può avere ripercussioni importanti soprattutto su cuore e reni. Per questo diventa fondamentale intervenire precocemente e migliorare l'accesso alle cure, favorendo una gestione più consapevole e continuativa della malattia.

L'intervista al Presidente Fondazione AMD, Prof. Riccardo Candido: "Fare campagne di informazione, sensibilizzazione e prevenzione è un aspetto fondamentale per la cura del diabete, soprattutto in un'era in cui nuove opportunità terapeutiche come la classe degli SGLT2 inibitori hanno dimostrato essere in grado non solo di controllare la glicemia ma anche di prevenire direttamente il rischio di sviluppare danni renali e danni cardiovascolari e anche qualora questi danni ci fossero in fase iniziale sono in grado di evitare la progressione del danno stesso.".

La campagna punta sul rafforzamento della prevenzione e la promozione di una presa in carico sempre più integrata tra specialisti, territorio e farmacie. Quest'ultime ricoprono un ruolo essenziale per la sensibilizzazione e l'orientamento dei pazienti.

Ecco le parole del Dott. Alessandro Rosso, del Sistema Farmacia Italia: "Il livello interno del sistema sanitario nazionale, dell'eterogeneo sistema sanitario nazionale e la farmacia rappresentano davvero un punto granulare di sanità territoriale. Basti pensare che oltre 2.000 farmacie sono presenti in centri abitati con meno di 2.000 persone quindi la farmacia e la sua collocazione sul territorio diventano un ruolo fondamentale e lo diventa soprattutto per soggetti con patologie croniche, pensiamo oggi all'aderenza terapeutica".

L'obiettivo è aumentare la consapevolezza sulla malattia e favorire una diagnosi e una gestione più tempestiva del diabete di tipo 2. Abbiamo intervistato il Dott. Marco Sonnini, membro del direttivo di Diabete italia (associazione pazienti): "Un'iniziativa come questa è estremamente importante, in quanto quello che porta ad avere complicanze più importanti per le persone con diabete tipo 2 è la non conoscenza della propria patologia e non seguire determinati stili di vita o curarsi per la stessa".

Per prenotare una consulenza gratuita è possibile contattare il numero verde dedicato oppure consultare il sito della campagna Pronto Diabete. Un'iniziativa concreta per rafforzare prevenzione e informazione su una patologia che riguarda milioni di persone.