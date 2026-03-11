ULTIME NOTIZIE 11 MARZO 2026

Programma culturale di BAM: connessioni come intelligenza collettiva

Milano, 11 mar. (askanews) - Il valore delle connessioni tra idee, persone, culture - intese come forma di intelligenza collettiva capace di generare comunità e coesione - è il filo conduttore degli oltre 300 momenti culturali, gratuiti e aperti a tutti, ideati da BAM - Biblioteca del alberi di Milano, che dal parco nel cuore di Porta Nuova raggiungono l'intera città. Un ecosistema culturale a cielo aperto dove educazione, inclusione e multiculturalità si fanno portatori di nuove formule di partecipazione attiva, così cruciali e significative in questo momento storico.

Intitolato "(Dis)Connessioni" il programma culturale di BAM è stato presentato ad askanews da Francesca Colombo, direttrice generale culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella.

