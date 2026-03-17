Produzione materiale pornografico, 3 arresti a Bali tra cui un italiano

Roma, 17 mar. (askanews) - La polizia indonesiana ha dichiarato di aver arrestato due cittadini francesi e un italiano con l'accusa di produzione e distribuzione di materiale pornografico.

Si tratta di una donna e due uomini, arrestati, ha detto il capo della polizia del distretto di Badung a Bali, Joseph Edward Purba, parlando con i giornalisti, con l'accusa di aver cercato di "trarre profitto da video e contenuti pornografici".

Rischiano fino a 10 anni di reclusione per l'accusa di produzione di materiale pornografico e altri sei per la distribuzione online. Se Bali è a prevalenza indù, in Indonesia, a maggioranza musulmana, è severamente vietata la produzione di materiale pornografico.

La polizia ha reso noto che lo scorso venerdì funzionari dell'immigrazione hanno arrestato la donna francese - descritta come una "creatrice di contenuti" - e l'italiano mentre tentavano di lasciare Bali per recarsi in Thailandia. Il francese, descritto come il "manager" della donna, è stato arrestato alcuni giorni dopo a Badung.