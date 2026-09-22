ULTIME NOTIZIE 22 SETTEMBRE 2026

Producevano e testavano molotov in un capannone: 4 giovani indagati

Roma, 22 set. (askanews) - Avrebbero realizzato bottiglie incendiarie di tipo "Molotov", che avrebbero poi provato all'interno di un capannone industriale abbandonato a Pesaro, provocando incendi ed esplosioni.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino (con l'aiuto dei Comandi competenti per territorio), hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro, emesso dalla Procura della Repubblica di Pesaro, nei confronti di un gruppo di quattro giovani, residenti tra la provincia, Rimini e Bologna.

Sequestrati apparecchi elettronici, tablet, computer e smartphone. Ritrovato materiale cartaceo con riferimenti alla realizzazione e all'utilizzo degli oggetti incendiari. Dalle indagini i quattro sembrerebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti.

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