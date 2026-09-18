ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2026

Principe Harry a Invictus Awards, prima volta in pubblico nel Regno Unito

Londra, 18 set. (askanews) - Il principe Harry ha partecipato alla cerimonia degli Invictus Spirit Awards, premio che rende onore ai veterani di guerra feriti. Per Harry è la prima apparizione pubblica dopo il suo ritorno nel Regno Unito insieme con la moglie Meghan e i figli tre settimane fa, dove fino a questo momento hanno mantenuto un basso profilo. Con l'avvicinarsi dei loro primi impegni pubblici sono sorte però tensioni riguardo alla loro sicurezza e al loro rapporto travagliato con la monarchia.

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