ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Principe ha presentato a Milano "Ragazzi di Campagna" con un live

Milano, 3 lug. (askanews) - Principe ha presentato a Milano con un live alla bocciofila di viale Padove "Ragazzi di Campagna", il suo primo EP, per Warner Records Italy / Warner Music Italy.

Dopo essersi fatto notare con "Mon Amour", brano con cui è arrivato tra i semifinalisti di Sanremo Giovani 2026, e aver proseguito il suo percorso con "Domenica Tristissima", Principe torna con un progetto che racchiude tutta la sua anima cantautorale e conferma la scrittura come tratto distintivo del suo percorso.

"Ragazzi di Campagna" è un EP autentico e sincero, in cui l'artista bolognese mette al centro emozioni, storie e vissuti personali, trasformandoli in canzoni dirette, immediate e profondamente riconoscibili. Nel progetto, brani energici come "Ricordati di Noi" si alternano a momenti più intimi e profondi come "Poesia", costruendo un racconto coerente e personale, sospeso tra nostalgia, radici, amore, provincia e desiderio di lasciare un segno.

Ad anticipare l'uscita dell'EP è stato "Scintille", brano che ha introdotto il mood del progetto e ha aperto una nuova fase del percorso artistico di Principe: una scrittura sincera, viscerale e generazionale, capace di raccontare le fragilità dei rapporti, le dipendenze emotive e quella tensione continua tra ciò che brucia e ciò che resta.

Inoltre, Principe ha portato in giro per l'Italia in van uno spoiler dell'EP, incontrando i suoi fan e facendo ascoltare in anteprima il progetto nelle piazze di alcune città italiane, tra Roma, Napoli, Firenze, Bologna, Genova e Riccione. Un viaggio speciale, pensato per riportare la musica in mezzo alle persone e condividere dal vivo, prima ancora dell'uscita ufficiale, l'immaginario di "Ragazzi di Campagna".

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