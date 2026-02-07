"Principe del ghiaccio" del K-pop coreano nella Milano olimpica

Milano, 7 feb. (askanews) - Un raro incrocio tra il K-pop e il movimento olimpico. In queste immagini il "Principe del ghiaccio", Sunghoon, membro degli ENHYPEN, e tedoforo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, questa mattina era in Via Senato, nel capoluogo meneghino impegnato in un vero shooting, estenuante, sul marciapiede dell'elegante arteria centrale. Non tutti sanno che prima di debuttare con gli ENHYPEN Sunghoon era pattinatore artistico a livello agonistico, parte anche della squadra nazionale di riserva del proprio Paese. Lui è il secondo artista K-pop a partecipare a una staffetta olimpica all'estero.

Sunghoon ha iniziato giocando a hockey su ghiaccio per migliorare le sue abilità, ma si è dedicato al pattinaggio artistico all'età di nove anni, su consiglio dei suoi genitori. Inizialmente Sunghoon non aveva alcuna intenzione di diventare un idolo e si allenava solo per migliorare le sue abilità nella danza e nel pattinaggio artistico, ma in seguito se ne innamorò e decise di cambiare carriera.

Immagini: askanews