Primo progetto da solista di Eugenio Sournia

Milano, 15 nov. (askanews) - Si definisce un musicista di provincia ma ha classe e stile, il livornese Eugenio Sournia, già voce dei Siberia, esce col suo primo progetto solista.

"Il mio Ep si chiama Eugenio Sournia e fondamentalmente vuole essere un biglietto da visita. Sono un po' sopravvissuto, prima avevo un gruppo e questi anni sono stati un po' difficili per tutti ma per me in particolare perchè ho attraversato un periodo legato a problemi di salute mentale e in questo modo voglio dire ci sono".

Autore di talento, Eugenio ha sempre amato scrivere e nel singolo "Dignità" racconta il rapporto con il dolore che si riveste di una dimensione sociale e civica.

"Ci sono tanti modi di vivere il dolore, c'è un modo schiacciate che ti fa tornare ad essere una bestia, ma c'è anche la possibilità di prenderlo e usarlo per creare qualcosa di bello. Nel mio piccolo penso che la musica per me rappresenti questo".

Per lui il testo è energia, il suono arriva in un secondo momento, ma comunque la dimensione live per Eugenio è fondamentale.

"Faccio parte di quella generazione di musicisti che si è formata nelle cantine, nelle sale prova, noi fondi come diciamo a Livorno. E per me suonare dal vivo è la catarsi di tutto questo".