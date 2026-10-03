Primo Ministro lettone: non possiamo essere l'anello debole

Riga, 3 ott. (askanews) - "Non possiamo essere l'anello debole. Dobbiamo essere forti su tutto il fianco orientale, con la stessa unità", ha dichiarato il Primo Ministro lettone Andris Kulbergs uscendo da un seggio elettorale a Riga. I lettoni si recano alle urne per un'elezione segnata dalle preoccupazioni per la vicina Russia e per il costo della vita. La maggior parte dei partiti che probabilmente entreranno in parlamento sostiene un rafforzamento militare e il proseguimento degli aiuti a Kiev. Il richiamo del premier "mano nella mano, insieme", e un chiaro richiamo per i popoli baltici e riporta alla Catena Baltica (nota anche come Via Baltica o Baltic Way) ovvero una grandiosa e pacifica manifestazione di protesta svoltasi il 23 agosto 1989 nei tre Stati baltici di Estonia, Lettonia e Lituania: una catena umana ininterrotta lunga circa 675 chilometri che univa le capitali di Tallinn (in Estonia), Riga (in Lettonia) e Vilnius (in Lituania).