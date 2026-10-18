Primo Angelus del Papa dopo l'intervento: mi sento vicino ai malati

Roma, 18 ott. (askanews) - Papa Leone è tornato a pronunciare un discorso dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore al polmone. Il Pontefice si è affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus.

"Superata questa fase delicata, come sapete, adesso riprenderò gradualmente le mie attività, sempre con l'aiuto di Dio e delle vostre preghiere". "Questa esperienza mi ha fatto provare in modo particolare la vicinanza a quanti attraversano la malattia e una condizione di infermità", ha detto Leone XIV.

"Desidero ringraziare tutti coloro che in questi giorni hanno pregato per me. Ho sentito davvero il vostro sostegno: grazie! Particolare riconoscenza esprimo ai medici, agli infermieri e a tutto il personale del Policlinico Gemelli", ha aggiunto.