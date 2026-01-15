ULTIME NOTIZIE 15 GENNAIO 2026

Prime immagini de "L'Invisibile", la serie su Matteo Messina Denaro

Roma, 15 gen. (askanews) - In occasione del terzo anniversario dell'arresto di Matteo Messina Denaro - il 16 gennaio del 2023 - ecco le prime immagini della nuova miniserie prossimamente in onda su Rai 1 "L'Invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro", diretta da Michele Soavi. A interpretarla Lino Guanciale nei panni del Colonnello responsabile della cattura; Levante - al secolo Claudia Lagona - che interpreta sua moglie; Leo Gassmann, nel ruolo di un esperto della squadra investigativa. È affidato a Ninni Bruschetta, invece, il ruolo di Messina Denaro.

Le prime immagini raccontano il momento in cui il Colonnello sprona i suoi ad arrestare il latitante da più di 20 anni. "La ricostruzione della cattura di Matteo Messina Denaro - ha detto la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati - frutto di un rigoroso lavoro di documentazione e di una messa in scena di grande intensità, interpretata da Lino Guanciale e sostenuta da un grande cast diretto da Michele Soavi, offre al pubblico uno sguardo autentico sul lavoro delle istituzioni e sulla determinazione di chi ha operato per affermare la legalità. È un progetto che testimonia la funzione di Servizio Pubblico della Rai e la sua capacità di trasformare la memoria recente in racconto condiviso".

L'idea della serie, articolata in due serate speciali e realizzata da CamFilm in collaborazione con Rai Fiction, è di Pietro Valsecchi, che ha commentato: "La cattura dell'ultimo Padrino rappresenta un momento decisivo della storia recente italiana. È il risultato di un lavoro istituzionale silenzioso e articolato, dove si incrociano memoria, giustizia e identità collettiva".

