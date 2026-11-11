Prima settimana da record per 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'

Milano, 11 nov. (askanews) - Zelda festeggia con un record i suoi 40 anni. "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" ha venduto oltre 5,2 milioni di unità in tutto il mondo, in meno di una settimana. La nuova versione, completamente aggiornata, di uno dei capitoli più amati della saga diventa così il gioco per Nintendo Switch 2, firmato Nintendo, che ha venduto più rapidamente, in Europa e nel mondo.

È la notizia che il colosso dei videogiochi giapponese aspettava dopo aver scommesso sul remake di uno dei suoi più grandi successi per dare slancio alle vendite della console, soprattutto nelle settimane prima delle feste. Gli ultimi risultati finanziari infatti segnalano un calo nelle vendite della Switch2 ma un aumento ben più marcato degli utili, (utile operativo +49% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) grazie ai software. Parte di questa strategia anche il lancio di "Nintendo Switch Sports Resort", nuovo capitolo della serie sportiva, altro successo Nintendo.

Una strategia che sta funzionando: secondo i dati diffusi da Circana, che si occupa di analisi del comportamento del consumatore, dopo l'uscita di "Ocarina of Time", Switch 2 ha avuto la migliore settimana di vendite negli Usa.